Der Umzug der Denkmallok in Salzbergen wird Schwerstarbeit: 128 Tonnen wiegt der Koloss. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down Umgestaltung des Bahnhofs Alte Dampflok in Salzbergen soll ein Stück weiter ziehen Von Mike Röser | 17.11.2022, 10:28 Uhr

Direkt am Bahnhof Salzbergen erinnert eine Denkmallok an Zeiten, als Dampf Züge antrieb. In Zukunft soll das beliebte Fotomotiv vom Ortskern aus besser sichtbar werden und insbersondere Touristen anlocken.