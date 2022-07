Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem möglichen Brand in Salzbergen ausgerückt, der sich als qualmender Topf auf dem Herd entpuppte (Symbolbild). FOTO: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Nachbarn melden Brand Topf auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz in Salzbergen aus Von Jana Probst | 28.07.2022, 09:58 Uhr

Die Nachbarn eines 60-Jährigen haben am Mittwochnachmittag die Feuerwehr verständigt, weil sie ein Feuer in seiner Wohnung in Salzbergen vermuteten - und der Bewohner nicht an die Tür kam.