A30 in Höhe Salzbergen nach Lkw-Unfall gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.11.2022, 19:02 Uhr

Weil ein Lkw verunglückt ist, musste am Montagabend die A30 in Höhe Salzbergen in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt werden.