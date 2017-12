Küchenfenster aufgebrochen Einbruch in Einfamilienhaus in Salzbergen

Einbruch in Einfamilienhaus in Salzbergen MEC öffnen

Unbekannte brachen in ein Wohnhaus in Salzbergen ein. Symbolfoto: imago/Jochen Tack

Salzbergen. Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Dachsweg in Salzbergen eingebrochen.