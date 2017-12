Wichtige Debatte um die Müllverbrennung

Salzbergen. Die Debatte um die Müllverbrennungsanlage in Salzbergen hat viel von ihrer Schärfe verloren. Wichtig war sie trotzdem. Ein Kommentar.

Salzbergen und die Müllverbrennung: Viele Jahre war die Anlage ein kontroverses Thema in der Kommunal- und Kreispolitik. Die damalige Bürgerinitiative hat sich inzwischen aufgelöst – ein Beleg dafür, dass die Debatte viel von ihrer Schärfe verloren hat.

Wichtig war sie trotzdem: Auch der Hartnäckigkeit der BI, allen voran ihres langjährigen Vorsitzenden Winfried Furch, ist es zu verdanken, dass die Verbrennungsabläufe und deren technische Überwachung im Fokus der Öffentlichkeit blieben, um eine gesundheitliche Gefährdung zu vermeiden.

Könnte eine solche Anlage mit ihrer großen Menge an „Zoff“-Potenzial und Möglichkeiten, Stimmung zu erzeugen, auch heute noch gebaut werden? In einer Zeit, in der Bürger „schwierigen“ Industriezweigen noch deutlich skeptischer gegenüberstehen als in der Vergangenheit in Salzbergen? Eine hypothetische Frage.

Beantwortet ist die Frage nach ihrem Nutzen. Die thermische Abfallbehandlung ist in Deutschland eine der tragenden Säulen der Abfallentsorgung. Der Landkreis Emsland profitiert also in erheblicher Form von der Müllverbrennung in Salzbergen. In hohem Maße aber eben auch die benachbarte Raffinerie, indem sie die beim Verbrennen freigesetzte Energie für sich nutzt und dadurch Kosten senkt. Dies sichert Arbeitsplätze in der Raffinerie, die 1994 kurz vor der Schließung stand. Das ist lange her – aber ebenfalls unvergessen.