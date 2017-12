52.000 Tonnen Abfall aus dem Emsland Müll verbrannt, Energie gewonnen: Betriebsbesuch in Salzbergen

Salzbergen. Welchen Weg der eigene Hausmüll geht, um entsorgt zu werden, verfolgen die wenigsten. Aus dem gesamten Landkreis Emsland landet er in der Verbrennungsanlage Salzbergen. Was aber verbirgt sich hinter den Türen des Betriebes?

„Thermische Abfallbehandlungsanlage“ lautet die offizielle Bezeichnung für den Betrieb, dessen tägliches Geschäft die fachgerechte Müllentsorgung ist. Jedoch geht es nicht nur um die Verbrennung von Unrat, sondern auch um die Energiegewinnung. Die benachbarte Erdöl-Raffinerie wird mit eben dieser Energie gespeist, um Strom und Prozesswärme zu erzeugen. Damit konnten auch die Energiekosten gesenkt werden. „Die Anlage kann 50 Tonnen Dampf pro Stunde liefern“, sagt Betriebsleiter Erwin Junker. Allein der Landkreis liefert jährlich 52.000 Tonnen Abfall, der zur Verbrennung in Salzbergen geeignet ist. Dazu zählt der gängige Restmüll aus Jedermanns Haushalt sowie haushaltsähnlicher Gewerbeabfall.

Drei-Schicht-System

38 Mitarbeiter sorgen in einem Drei-Schicht-System für den dauerhaften Betrieb der Anlage – 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Ausnahme bilden lediglich zwei Stillstände im Jahr, die zusammen möglichst nur vier Wochen andauern sollten, erklärt Anlageningenieur Carsten Daum.

Radioaktivität wird gemessen

Den Weg hin zur Energieumsetzung macht der Betriebsvorsitzende der Abfallbehandlungsanlage, Thomas Sengger, bei einer Führung deutlich. Der erste Schritt ist die Einfuhr des Mülls durch Lkw. Zunächst müssen die Fahrzeuge auf eine Waage fahren, welche die Beladungsmenge erfasst. Als besonders interessant bezeichnet Sengger dabei die Messung von Radioaktivität. Dabei müssen die Zulieferer eine Durchfahrt mit Sensoren passieren. Diese geben dem Personal im Falle von Radioaktivität ein Zeichen. „Der Sensor ist so empfindlich, dass es reichen würde, letzte Woche geröntgt worden zu sein“, betont Sengger.

„Kontaminierte“ Windeln

Des Öfteren befinden sich in den Lieferungen auch Abfälle aus Krankenhäusern – „darunter beispielsweise Windeln von Patienten“, erläutert der Mitarbeiter. Mittel, die bei einer Krebstherapie eingesetzt werden, machen sich auch in den Fäkalien durch einen gewissen Grad an radioaktiver Strahlung bemerkbar. Abfallgegenstände mit höherer Strahlung werden solange in einer Bleitonne gelagert, bis sie für die Verbrennung taugen. Vorkommnisse dieser Art sind aber sehr selten, versichert der Betriebsleiter.

Kein Geruch durch Unterdruck

An der nächsten Station öffnen sich mehrere Tore, die einen ersten Eindruck davon vermitteln, welche Mengen an Müll in Salzbergen verarbeitet werden. Regelmäßig werden die Abfälle zusammengestaucht; hinter den Toren erhebt sich eine mehrere Meter hohe Müllwand. Wer beim Abladen des Unrats aber einen beißenden Geruch erwartet, der wird eines Besseren belehrt. Den Grund dafür erläutert Sengger: „Wir arbeiten hier mit einer Unterdruckanlage. Man kann sich das Ganze also so vorstellen wie einen großen Staubsauger.“ Sowohl Staubpartikel, als auch der Geruch werden direkt in den Abfallbunker eingesogen.

Emissionswerte werden eingehalten

Oberhalb des Müllberges befindet sich eine Kanzel, aus der heraus der Kranfahrer die Abfälle mit einer gigantischen Kralle greift. Er befördert das Material nicht nur in die Verbrennungsanlage; er muss ebenso dafür sorgen, dass die Abfälle vermischt werden, um bei der Verbrennung die vorgeschriebenen Emissionswerte einzuhalten. Dass diese letztendlich nicht überschritten werden, wird aus der Messwarte der Anlage heraus kontrolliert.

Wenig Reste

„Was nach der Müllverbrennung übrig bleibt, ist Schlacke für den Straßenbau, Asche die ins Bergwerk, also unter Tage, eingeblasen wird und Metall, das eingeschmolzen und wieder verwertet wird“, erklärt Sengger.