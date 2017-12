Hilfsbereitschaft Salzbergener Wunschbaum bringt Kinderaugen zum Strahlen

Salzbergen. Die Aktion „Wunschbaum 2017“ in Salzbergen dürfte zur weihnachtlichen Bescherung für strahlende Kinderaugen sorgen.

Seit Anfang November stand zum zweiten Mal ein „Wunschbaum“ in der Bahnhof-Apotheke in Salzbergen. Dieser war mit rund 80 Wunschzetteln von Kindern aus bedürftigen Familien geschmückt. Wer wollte, konnte sich eines Wunsches annehmen, ihn erfüllen und das entsprechende Päckchen wieder abgeben, damit es rechtzeitig unter dem Baum des jeweiligen Kindes liegt. Partner der Apotheke sind die Gemeinde Salzbergen, dem Familienzentrum St. Cyriakus Salzbergen, dem Internationalen Freundeskreis Salzbergen, dem Netzwerk Rückenwind, dem Kolping Bildungswerk und der Initiative für Sprachförderung und Kunst.

„Wunderbare Aktion“

„Wir stellen immer wieder fest, wie hilfsbereit unsere Kunden doch sind. Genauso wissen wir, dass in unserer unmittelbaren Umgebung viele Menschen leben, die Hilfe benötigen“, sagt Apothekerin Gisela Richter. Auch bei Bürgermeister Andreas Kaiser stieß die Idee auf offene Ohren: „Ich freue mich sehr, dass diese wunderbare Aktion genau wie in letztem Jahr so gut angenommen wurde“.