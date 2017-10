Kreuzweg Gestohlene Tafeln in Salzbergen sollen ersetzt werden

Salzbergen. Die im Juni 2017 vom Kreuzweg auf dem Friedhof in Salzbergen gestohlenen Bronzetafeln sollen ersetzt werden. Das haben jetzt die katholische Kirchengemeinde St. Cyriakus, die Kolpingsfamilie Salzbergen und die Gemeinde Salzbergen beschlossen.

„Wir haben das Ziel, den Kreuzweg baldmöglichst wiederherzustellen“, betonten Pfarrer Michael Langkamp, Jürgen Puls als Vorsitzender der Kolpingsfamilie und Bürgermeister Andreas Kaiser in einem Gespräch mit der Redaktion. Von den ursprünglich 15 Bronzetafeln, die der 2003 verstorbene Künstler Josef Krautwald aus Rheine 1996 geschaffen hatte, sind elf Tafeln mit brachialer Gewalt abgetrennt und gestohlen worden. Die restlichen vier Bronzetafeln werden ihren Platz künftig in der Friedhofskapelle finden.

15 Stationen

Der Kreuzweg auf dem Friedhof hat besonders für die Kolpingsfamilie Salzbergen, die die Bronzetafeln seinerzeit initiiert hatte, eine Bedeutung. Nach Aussage von Jürgen Puls wurde der Kreuzweg im Jahr 1996 von Mitgliedern der Kolpingsfamilie aufgestellt. Die Finanzierung erfolgte seinerzeit durch die katholische Kirchengemeinde St. Cyriakus und einem Kolpingbruder.

Dazu erläuterte Puls, dass im Jahr 1935 auf Druck der NSDAP die Kolpingsfamilie Salzbergen aufgelöst wurde. Der vorhandene Kassenbestand wurde der katholischen Kirchengemeinde mit der Maßgabe übergeben, dafür eine Kolpingstatue anzuschaffen. Voraussetzung sei die Seligsprechung von Adolph Kolping gewesen, die im Jahr 1991 durch Papst Johannes Paul II. erfolgte. Da bereits in dem im Jahr 1983 errichteten Kolping-Bildungshaus Darstellungen von Adolph Kolping vorhanden waren, entschied man sich nach intensiven Beratungen dafür, einen Kreuzweg mit den Leidensstationen Christi auf dem Friedhof zu errichten. Im Oktober 1996 erfolgte dann die offizielle Einweihung des Kreuzweges mit seinen 15 Stationen durch Pfarrer Karl Augustin.

Bitte um Spenden

Einig sei man sich, die an Steelen aus Ibbenbürener Sandstein befestigten neuen Tafeln aus einem wetterfesten Baustahl fertigen zu lassen. Eine Ausführung in Bronze komme aus Kostengründen nicht infrage. Zudem sei die Gefahr des erneuten Diebstahls viel zu groß, betonte Bürgermeister Kaiser. Die Gemeinde Salzbergen ist Trägerin des kommunalen Friedhofes. Auch seien die alten Gießformen nicht mehr vorhanden. Inzwischen habe der Künstler Leo Janischowsky aus Steinfurt Entwürfe entwickelt. Die Darstellungen werden in die Tafeln eingefräst. Die Gesamtkosten bezifferte Pfarrer Langkamp auf rund 15.000 Euro. Die Kosten sollen durch Spenden finanziert werden.