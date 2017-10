Von Samstag bis Montag Salzbergen lockt mit Kirmes im Ortskern

Salzbergen. Wenn der Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte durch den Ortskern von Salzbergen zieht, ist es wieder soweit: Die traditionelle Herbstkirmes öffnet vom 7. bis 9. Oktober ihre Pforten.

Besucher können sich auf rasante Fahrgeschäfte, Kirmes-Klassiker, wie Autoscooter, Musikexpress, Cristals-City und Breakdance sowie Kirmes-Leckereien und vor allem viel Spaß freuen. Los geht’s am Samstag bereits um 15 Uhr. Offiziell eröffnet die Kirmes am Samstagabend um 18 Uhr vor dem Festzelt in der Bahnhofstraße mit feierlichem Fassanstich durch Bürgermeister Andreas Kaiser.

Luftballonwettbewerb

Ein weiteres Highlight an diesem Kirmestag wird der Luftballonwettbewerb sein. Im Vorfeld erfolgt die Ausgabe von Namenskarten in den örtlichen Kindergärten und Grundschulen, welche dann am Samstag ausgefüllt mitgebracht werden können. Nachdem alle Kinder einen Luftballon erhalten haben, wird das Signal zum gemeinsamen „Steigen lassen“ gegeben. Die Ballons werden dann dem Himmel über der Kirmes für einen Moment besondere Farbtupfer geben. Unter den Kindern, deren Karten zurück- geschickt werden, verlost die Gemeinde Salzbergen attraktive Preise, die von den Schaustellern gespendet werden.

Weiter geht das bunte Kirmestreiben am Sonntag. Die örtlichen Händler laden zu einem gemütlichen Einkaufsbummel von 13 bis 18 Uhr ein. Der Kirmesmontag steht ganz im Zeichen der Familie. Mit familienfreundlichen Preisen an den Fahrgeschäften und Spielbuden macht Kirmes gleich noch mehr Spaß.

Ein weiteres Highlight am Kirmesmontag ist der traditionelle „Bauernball“ („Holskenball“) im Festzelt. Hier kann ab 11 Uhr ausgelassen gefeiert werden.

Die innerörtliche Bushaltestelle „Am Bahnhof“ ist während der Kirmestage wieder in der Lindenstraße am Bahnhofstunnel zu finden.

Mehr aus Salzbergen lesen Sie in unserem Ortsportal.