Naschen, klettern, spielen Schulhof an der Grundschule Salzbergen wird umgestaltet

Salzbergen. Kaum wiederzuerkennen ist der Schulhof der Grundschule Salzbergen: Nach der Umgestaltung können die Kinder Tore schießen, Körbe werfen, klettern und auch naschen.

Pausen gehören zum Schulalltag ebenso dazu wie der Unterricht. Sie fördern durch Bewegung und Entspannung das Lernen und das Heranwachsen der Kinder und sind der Schlüssel zu einer gesunden und ausgeglichenen Kindheit. Davon sind auch die Schulleitung sowie der Förderverein der Grundschule Am Feldkamp in Salzbergen bewusst und ergriffen daher in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Schulhofumgestaltung.

Ein kleiner Naschgarten

Es müssen nicht immer Blumen im Beet sein. Eine bunte und köstliche Alternative bietet ein kleiner Naschgarten. Dieser wurde jetzt auf dem Schulhof angelegt und ermöglicht den Kindern ein gesundes Geschmackserlebnis. Auf einer Rasenfläche hinter der Schule wurden zwei Fußballfelder mit Toren angelegt sowie auf dem Schulplatz zwei Basketballkörbe aufgehängt. Hier können die Kinder nun ihren sportlichen Ehrgeiz ausleben. In der Mitte des Schulhofes wurde die Pflasterfläche durch ein Beet aus Rindenmulch mit einem Spielgerät aufgelockert.

20 mal 10 Meter großer Hügel

Derzeit wird auf dem Rasenplatz hinter der Schule ein Laufkletterhügel erbaut. Hier entsteht aus natürlichen Materialien ein etwa 20 mal 10 Meter großer Hügel, der die Kinder zum Klettern, Laufen und Spielen einlädt. Der Laufkletterhügel wird in den Herbstferien fertiggestellt.