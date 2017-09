Ortspolizisten verabschiedet „Es war uns eine Ehre, dass beide in Emsbüren waren“

„Es war uns eine Ehre, dass beide in Emsbüren waren“ MEC öffnen

Gruppenbild zum Abschied und Neubeginn zugleich: v.l. Karl-Heinz Brüggemann, Klaus-Dieter Tost, Andreas Greisemeier, Georg Dirks, Uwe Lohrberg und Bernhard Overberg. Foto: Sven Lampe

Emsbüren. Wachtmeister. Dorfsheriff, Schutzmann. Für Polizeibeamte wie Georg Dirks und Klaus-Dieter Tost gibt es viele Begriffe. Die beiden Polizeioberkommissare sind am Donnerstag nach langjähriger Tätigkeit in Emsbüren offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden.