Einzug der „Krabbelkäfer“ Kita St. Cyriakus Salzbergen weiht zweite Krippengruppe ein

Salzbergen Nach dem Einzug der Krabbelkäfer neben die Wühlmäuse ist in der katholischen Kindertagesstätte St. Cyriakus in Salzbergen nach umfassender Erweiterung die zweite Krippengruppe eingeweiht worden.

„Heute ziehen wir endlich den Schlussstrich unter ein erfolgreich abgeschlossenes Kapitel“, sagte Pfarrer Michael Langkamp und freute sich über das auf 163 Quadratmeter geschaffene und alle Sinne anregende Bewegungs-, Entdeckungs- und Entspannungsparadies für die 15 kleinen „Krabbelkäfer“-Kinder unter drei Jahren. Er brachte insbesondere der pädagogischen Arbeit vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes viel Wertschätzung entgegen und sprach ein Kompliment an Kinder, Eltern und das Mitarbeiterteam aus für die Gelassenheit, mit der sie die vielen Provisorien der Bauphase gemeistert hatten.

Erweiterung für 450.000 Euro

Für rund 450.000 Euro wurde die Kita nach Plänen des Architekturbüros WBR aus Lingen nicht nur erweitert, sondern auch im Bestand den Bedürfnissen aller im Kindergarten Beheimateten angepasst. 180.000 Euro der Gesamtkosten trug das Land Niedersachsen, 45.000 Euro der Landkreis Emsland und 30.000 Euro das Bistum Osnabrück, für die Gemeinde Salzbergen verblieb ein Eigenanteil von rund 195.000 Euro.

Ein Meilenstein

„Obwohl wir heute einen weiteren Meilenstein feiern, sind wir den Weg noch lange nicht zu Ende gegangen“, verwies Bürgermeister Andreas Kaiser darauf, dass die Betreuungsbedarfsquote der unter Dreijährigen im Emsland und auch in Salzbergen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liege. Nach der Erweiterung des St.- Augustinus-Kindergartens und der Auslagerung einer Krippengruppe in die evangelisch-reformierte Hügelburg sei der Bau einer vierten Kindertagesstätte innerhalb Salzbergens mit weiteren Krippenangeboten bereits in Planung. Voraussichtlich etwa 2019 werde auch die Kita St. Cyriakus mit neuen Funktionsräumen für Personal und Verpflegung noch einmal im Bestand angepasst und um neue Außenanlagen bereichert.

Aufmerksame Pädagogik

„Wir wollen die Kinder hier als Menschen schon jetzt ernst nehmen, die sich in weniger als 20 Jahren an der Weltgestaltungsaufgabe beteiligen werden“, dankte Kita-Leiterin Daniela Heinen für die Schaffung eines soliden Fundaments. Ihr Team versuche stets, die ihm anvertrauten Kinder durch aufmerksame Pädagogik und fröhliche Liebe mit einem weltoffenen Werteverständnis auszustatten, das zur Behutsamkeit und im Umgang mit der Umwelt und zu Toleranz allen Menschen gegenüber führen soll.

Fest verwurzelt

Dass die Kita St. Cyriakus in Kirche, Gemeinde und über Generationen hinweg fest verwurzelt ist, wurde in zahlreichen Grußworten deutlich. Reinhold Jeusfeld als Leiter des Hauses St. Josef, mit dem die Kita St. Cyriakus eine Kooperation eingegangen ist, brachte es auf den Punkt: „Hier ist man den Menschen nahe, den Kleinen und den Älteren.“