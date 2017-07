Abschied von den Franziskanerinnen Konvent in Salzbergen nach 110 Jahren aufgelöst

Salzbergen. 110 Jahre lang hat der Konvent der Thuiner Franziskanerinnen in Salzbergen bestanden. Jetzt ist er aufgelöst worden. In einem feierlichen Gottesdienst in der St. Cyriakus-Pfarrkirche sind mit Schwester Irmine und Schwester Marina die beiden letzten Ordensfrauen verabschiedet worden.

Den Verabschiedungsgottesdienst feierte Pfarrer Michael Langkamp in Konzelebration mit Pater Sebastian Mukalel, Pater Martin Welling und Diakon Paul Henkel. Ein besonderes Willkommen galt der Provinzialoberin der Thuiner Franziskanerinnen, Schwester Maria Benedicta Abeln, und Provinzialvikarin Schwester Maria Vitalia. Für den festlichen Rahmen sorgten die Bannerabordnungen sowie der Kirchenchor.

Perlen als Erinnerung

In der Predigt stellte Pfarrer Langkamp in Anlehnung an das Evangelium das Gleichnis in den Mittelpunkt, in dem es um den Schatz im Acker, um die kostbare Perle sowie um die guten Fische im Netz ging. Die Ordensschwestern seien in gewisser Weise auch Perlensucherinnen: „Sie, liebe Schwestern Marina und Irmine, haben die Perlen gehoben.“ In Erinnerung und als Dank überreichte Pfarrer Langkamp eine Perle, an der mit einer Kette ein kleines Kreuz befestigt ist. „Das Geschenk möge sie an Salzbergen erinnern und in Zukunft Segensbegleiter sein.“

Dank für vertrauensvolle Zusammenarbeit

110 Jahre Schwesternstation in Salzbergen sei eine lange Zeit, betonte Schwester Maria Benedicta Abeln in einem Grußwort. Für die Ordensleitung sei jede Konventauflösung ein tiefer Einschnitt. Angesichts der personellen Situation gebe es aber leider keine Alternative. Ausdrücklich dankte die Provinzialoberin des Ordens den Salzbergenern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Unermüdlicher Einsatz

Im Namen der Kirchengemeinde ließ Herbert Löchte, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, den unermüdlichen Einsatz der Ordensschwestern Revue passieren. Seit 2002 sei Schwester Irmine, die im Mai das diamantene Ordensjubiläum gefeiert habe, der gute Geist im Alten- und Pflegeheim St. Josef gewesen. Schwester Marina wirkte seit 1985 in Salzbergen und war in all den Jahren fester Bestandteil des Pfarrbüros. Schwester Marina, die im März 2010 das 50-jährige Ordensjubiläum feiern konnte, werde ihren Lebensabend im Haus St. Anna in Schwagstorf verbringen. Schwester Irmine werde den wohlverdienten Ruhestand im Mutterhaus in Thuine verbringen.

Segensreiches Wirken im Haus St. Josef

Die Arbeit des Hauses St. Josef sei mehr als 60 Jahre lang von den Ordensschwestern der Thuiner Franziskanerinnen geprägt worden, erinnerte Heimleiter Reinhold Jeusfeld an das segensreiche Wirken. „Die Ordensschwestern arbeiteten am Bett, am Herd und am Schreibtisch.“ Die ganze Hausgemeinschaft wünsche zum Abschied Gesundheit und Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt.

Als Vertreter der aus der Gemeinde Salzbergen stammenden Ordensleute dankte der gebürtige Holstener Pater Martin Welling den scheidenden Ordensfrauen. Pater Welling, der fast 25 Jahre als Missionar in Taiwan wirkte, arbeitet heute als Leiter des Chinazentrums der Steyler Missionare in St. Augustin.

„Ein Leben lang begleitet“

Für die politische Gemeinde ging Bürgermeister Andreas Kaiser auf die Arbeit der Thuiner Schwestern in Salzbergen ein. Ihn persönlich wie auch vielen Mitbürgern hätten die Ordensfrauen ein ganzes Leben lang begleitet – vom Kindergarten über den Seelsorgeunterricht in der Schule bis in das berufliche Leben. „Sie gehörten in ihrer Ordenstracht einfach zum Bild in unserer Gemeinde.“