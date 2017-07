Seltenes Naturschauspiel Störche stärken sich in Salzbergen vor dem Weiterflug

15 Weißstörche folgten in Salzbergen einem Güllewagen mit angehängtem Grubber. Foto: Heinz Krüssel

Salzbergen. Ein heute in dieser Region wohl eher seltenes Naturschauspiel konnten am Freitagmorgen viele Autofahrer auf einem Acker am Napoleondamm in Salzbergen-Neumehringen erleben.