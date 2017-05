Bewährtes und Neues SG Freren bietet 48 Veranstaltungen in den Ferien an

Freren. Kinder und Jugendliche der Samtgemeinde Freren können sich auf ein neues buntes Ferienspaßprogramm freuen.

Die Samtgemeinde Freren hat zusammen mit Vereinen, Verbänden, Einrichtungen, dem Projekt SP!EL, der Gleichstellungsbeauftragten und Einzelpersonen 48 abwechslungsreiche Veranstaltungen zusammengestellt.

Das Ferienspaßprogramm beinhaltet neben vielen bewährten Veranstaltungen wie zum Beispiel Sport- und Spielangebote, Kreativaktionen, Planwagenfahrt, Kinoabend, Kochen, Nähen für Kids, Reiten und den Besuch der Seehundstation in Norddeich auch eine Menge neuer Angebote. Hierzu zählen das Bogenschießen im Kanu-Camp, die Familienfahrten zum Musical „Aladin“ nach Tecklenburg und zum Serengeti-Park nach Hodenhagen. Weitere Highlights sind die BVB – Stadionerlebnistour (Signal Iduna Park, Dortmund) und die Fahrt zum Kletterwald nach Ibbenbüren. Die Sommerferien werden mit der bekannten Disco im „Joker“ in Lingen bzw. mit einer Kinderdisco für die jüngeren Kids in der kleinen Turnhalle in Freren eingeläutet.

Bei Überbuchung entscheidet das Los

Wie schon in den vergangenen Jahren können die Eltern ihre Kinder und Jugendlichen für die Ferienspaßangebote online in dem Zeitraum vom 31. Mai bis zum 7. Juni auf der Homepage der Samtgemeinde Freren unter www.freren.de anmelden.

Die Veranstaltungsplätze werden bei Überbuchung nach dem Losverfahren verteilt. Alle Teilnehmer erhalten am 12. Juni per E-Mail einen Veranstaltungspass. Darin ist vermerkt, bei welchen Veranstaltungen sie dabei sind und wie hoch der zu überweisende Teilnehmerbeitrag ist. Warteplätze müssen nicht bezahlt werden.

Teilnahmebeitrag überweisen

Der Teilnehmerbeitrag ist bis zum 16. Juni auf das Konto der Samtgemeinde Freren zu überweisen. Erst mit der vollständigen Bezahlung erfolgt die endgültige Anmeldung. Das gesamte Ferienspaßprogramm ist auf der Homepage der Samtgemeinde Freren unter www.freren.de abrufbar.

Weitere Infos: Samtgemeinde Freren, Frau Rechtien und Frau Knobbe, Tel. 05902/950-209 oder -409