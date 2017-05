Einen Punkt besser als Konkurrenz „Das perfekte Dinner“: Sieg für Theo Kröger aus Salzbergen

Salzbergen. Der 52-jährige Theo Kröger aus Salzbergen ist der Gewinner der Emsland-Runde bei „Das perfekte Dinner“. Der Fernsehtechniker konnte mit 36 Punkten einen Zähler mehr ergattern als die Haselünnerin Janneke van der Kooij und die Lingenerin Ximena Calderon.

Beide landeten punktgleich mit jeweils 35 Zählern auf Rang zwei. Platz 4 sicherte sich Julia Celiker aus Lingen mit 29 Punkten, auf den fünften und letzten Platz kam Andre Kleimann aus Haren mit 28 Punkten.

(Weiterlesen: Salzbergener ist Mittwoch Kandidat bei „Das perfekte Dinner“)

Serviert hatte Kröger in der Sendung bei Vox am Mittwoch als Vorspeise Ricotta-Garnelen-Ravioli in Pilzvinaigrette, als Hauptspeise Kräuter-Rinderrolle mit Sellerie-Kartoffelmus und Rotweinsoße, zum Dessert gab es Zitronenmousse in Safrancrêpes mit Karamellkruste. Unter den vier anderen Teilnehmern, vor allem den weiblichen, galt der Fernsehtechniker eher als unbeliebt, war er doch eher introvertiert, immer für einen rauen Spruch gut, trank mit Abstand den meisten Rotwein und verabschiedete sich gerne nach draußen, um sich eine Zigarette zu gönnen. „Hast du noch eine Flasche Wein? Ich gebe einen aus“, sagte Kröger dann auch folgerichtig, nachdem das Ergebnis feststand und er um 3000 Euro Siegprämie reicher war, mit der er seinen Bulli reparieren möchte.

Perfekte Gastgeberin

Als perfekte, sehr aufmerksame und offene Gastgeberin präsentierte sich Janneke van der Kooij am Finalabend. Vor allem ihr Hauptgang „Baboti“, eine Art Hackfleischauflauf, den sie mit Curry, Mango-Chutney und Nüssen mischte und nach einem Rezept ihrer südafrikanischen Tante zubereitete, bekam großes Lob. Auch ihre drei Vorspeisen aus einer Suppe aus roten Paprika, mit Krabbencocktail gefüllte Minipaprika und einer Paprika-Lasagne, kam bei den Gästen bestens an. Ein wenig Kritik gab es einzig an der Dessertauswahl, Limoncello-Tiramisu, dazu Haagse Bluf (Zabaione) und eine Früchtesalsa.

(Weiterlesen: „Das perfekte Dinner“: Haselünnerin will mit Paprika verführen)

Am Ende vergab Andre die Höchstpunktzahl (zehn), Julia neun sowie Theo und Andre und Ximena jeweils acht Punkte, sodass der sportlichen 45-Jährigen ein Punkt für Platz eins fehlte.

Leidenschaft für Sport wird sehr deutlich

Wieso sie bei allen drei Gängen Wert auf dreifache Auswahl legte, wurde in der Folge sehr deutlich. Triathlon, also der Dreiklang aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, ist die große Leidenschaft der Dozentin für Sozialpädagogik an der Uni im holländischen Enschede. Auch Volleyball, Eislaufen und Tischtennis (eine Platte steht in ihrem Garten) gehören zu den Sportarten, die sie ausübt. Noch verschwitzt von einer Runde durch den Wald öffnete sie am Morgen dem Kamerateam die Türe. Den früheren Partykeller des Hauses haben sie und ihr Mann Bert, ein ehemaliger Kneipenbesitzer und heutiger Taxifahrer, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist, zu einer Fahrradwerkstatt und einem Fitnessstudio umfunktioniert.

So leicht aufgedreht und hibbelig die Gastgeberin in ihrer Art ist, wirkt ein wenig auch ihre Inneneinrichtung: ein Stilbruch hier mit einer großen Indianerstatue im Eingangsbereich, ein anderer da mit eher rustikalen Esszimmerstühlen, aber einer modernen Sitzlandschaft vor dem Fernseher.

Mit Platz zwei zufrieden

„Janneke hat heute ein echtes Feuerwerk abgeschossen“, lobte Andre Kleimann die Niederländerin. Theo Kröger fand vor allem die leicht scharfe Paprikasuppe gelungen. Ximena Calderon fand den Baboti-Hackfleischauflauf „richtig geil“. Immerhin kam die Haselünnerin auf Platz zwei. Und darüber freut sie sich auch, wie sie in einem kurzen Interview sagt.

Freuen darf sich am Ende auch das Emsland, etwa eine Million Fernsehzuschauer haben täglich in dieser Woche um 19 Uhr eingeschaltet. Schade ist einzig, dass es kaum Bilder von außerhalb der fünf Teilnehmerwohnungen zu sehen gab. Aber das sieht das leicht veränderte Konzept von „Das perfekte Dinner“ nicht mehr vor.

(Weiterlesen: Fünf Emsländer bei „Das perfekte Dinner“ auf VOX)