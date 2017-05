Spaß für Kinder ab vier Jahren Vorverkauf für Ferienpass Salzbergen ab 17. Juni

Viel Spaß während der Sommerferien versprechen in Salzbergen v.l. Bürgermeister Andreas Kaiser, Karin Gerweler, Katharina Thomas, Daniela Nathaus und Andrea Hoormann. Foto: Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Der Vorverkauf für das Ferienpassprogramm in Salzbergen startet am Samstag, 17. Juni 2017. Sechs Wochen Sommerferien wollen gut genutzt werden. In Salzbergen mangelt es nicht an Angeboten, die richtig viel Spaß für Kinder ab vier Jahren versprechen.