Transporter auf Lkw gefahren Keine Verkehrsbehinderungen mehr nach Unfall in Salzbergen

Salzbergen. Ein Auffahrunfall in Höhe der Autobahnabfahrt der A30 bei Salzbergen-Holsterfeld hat für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 70 gesorgt.

Ersten Angaben vom Unfallort zufolge ist an der Auffahrt, die in die Bundesstraße 70 mündet, ein Kleintransporter auf einen 7,5-Tonnen-Lkw aufgefahren. Der Lkw hatte wegen einer roten Ampel gebremst, was der Fahrer des Kleintransporters offenbar zu spät bemerkt hatte.

Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden, er war nicht mehr fahrbereit. Es bildeten sich Staus in beide Fahrtrichtungen. Mittlerweile hat sich die Situation auf den Straßen aber wieder beruhigt, teilte die Polizei unserer Redaktion mit.