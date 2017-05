Schon vor zehn Jahren beworben Salzbergener ist Mittwoch Kandidat bei „Das perfekte Dinner“

Salzbergen. Seit Montag steht bei „ Das perfekte Dinner“ das Emsland im Fokus. Am Mittwoch wird Theo Kröger aus Salzbergen für die Kandidaten kochen. Der 52-Jährige hat sich nach eigenen Angaben bereits vor mehr als zehn Jahren für das TV-Format bei Vox beworben.

„Eigentlich hatte ich mit einer Nominierung gar nicht mehr gerechnet“, berichtet der 52 Jahre alte Fernsehtechniker, der einen mobilen Service für Fernseh-, Radio- und Sat-Geräte und in Rheine ein kleines Ladenlokal betreibt. Die Produktionsfirma hatte ihn mehrfach vertröstet. Angeblich, weil es bisher an weiteren geeigneten Kandidaten aus dem Landkreis fehlte. Vor knapp drei Monaten erhielt er dann die Information, dass Anfang April in seinem Haus in Salzbergen gedreht wird.

Leidenschaftlicher Koch seit Teeniealter

Als leidenschaftlicher Hobbykoch, der schon „in frühester Jugend“, wie er berichtet, angefangen hat, auch andere wie Freunde und Angehörige zu bekochen, hat ihn das TV-Format von Anfang an überzeugt. Deshalb hat es den 52-Jährigen auch gefreut, dass es endlich geklappt hat mit der Teilnahme.

Zubereiten wird Theo Kröger am Mittwoch ab 19 Uhr als Vorspeise Ricotta-Garnelen-Ravioli in Pilzvinaigrette, als Hauptspeise serviert er Kräuter-Rinderrolle mit Sellerie-Kartoffelmus und Rotweinsoße, zum Dessert gibt es Zitronenmousse in Safrancrêpes mit Karamellkruste. „Wir hatten bei der Auswahl komplett freie Hand. Dem Produktionsteam war lediglich wichtig, dass wir Fünf nicht dasselbe kochen. Das wurde sichergestellt, mehr wurde nicht vorgegeben“, erzählt der gebürtige Emsbürener, der den Ablauf der Dreharbeiten (insgesamt gab es drei Besuche) als „hoch professionell und super organisiert“, bezeichnet. Am Hauptdrehtag war ein sechsköpfiges Team bei ihm, zum Vor- und Nachdreh jeweils zwei.

Nur fünf von zehn Punkten vergeben

Die erste Folge am Montagabend, als Andre Kleimann, Landwirt und Betreiber einer Schokoladenmanufaktur aus Haren, an der Reihe war, hat er natürlich aufmerksam verfolgt. „Ein guter Zusammenschnitt. Nichts wurde verfälscht, der Abend wurde dargestellt, so wie er war“, erzählt Kröger, der in der Folge die Zubereitung des Bentheimer Schweins kritisiert hatte. Solch ein besonderes Fleisch dürfe man nicht 24 Stunden in einer Marinade einlegen, meinte der Fernsehtechniker. Er vergab am Ende auch nur fünf von zehn möglichen Punkten an Andre Kleimann.

Sammlung alter Radios

Was die Zuschauer in der Folge am Mittwoch erwartet, darüber darf Theo Kröger vorab nicht sprechen. Aus Bildern, die die RTL-Gruppe vorab veröffentlicht hat, geht hervor, dass die Teilnehmer an einem dunkelbraunen, großen Tisch sitzen, die offene Küche mit Kochinsel wirkt sehr modern mit Schieferplatten an den Wänden. In Vorschau-Videos wird Kröger als „erklärter Abenteurer“ angepriesen, was mit seiner Leidenschaft für Motorräder (Lieblingsmarke Harley) zusammenhängt. Der 52-Jährige berichtet, dass er auf zwei Rädern bis nach Afrika gefahren ist. Beeindruckt sein dürften die Teilnehmer von der Sammlung alter Radios, die Theo Kröger in seinem Haus ausgestellt hat und die ebenfalls auf Vorab-Videos zu sehen sind.