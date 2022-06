Für das Geld ist an dem hochfrequentierten Touristenknotenpunkt an der Ems auf rund 3000 Quadratmetern eine funktionale Fläche entstanden. Als Leader-Projekt wurde die Baumaßnahme, die allen Gästen den Aufenthalt noch schöner machen soll, mit Mitteln in Höhe von rund 141000 Euro gefördert. Im Rahmen des von der Gemeinde Salzbergen ausgerufenen Emsfestes wurde die Anlage jetzt offiziell eingeweiht und überstand den ersten Besucheransturm souverän.