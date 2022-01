Die Polizei erbittet Hinweise, um den Diebstahl von E-Bikes aus einer Garage in Salzbergen aufklären zu können.

Polizei

Salzbergen. Auf E-Bikes hatten es Einbrecher in Salzbergen in der Nacht zum Samstag abgesehen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einer Garage am Holstener Weg in Salzbergen. Sie entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Kreidler". Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in S