Ein Beispiel für die Aktivitäten des Kolping-Bildungshauses Salzbergen ist die Kooperation mit der Kolping-Hochschule Gesundheit und Soziales in Köln, hier mit Annegret Schulten, Matthias Sierp, Edith Hansmeier und Hans-Hermann Hunfeld (von links).

Kolping

Salzbergen. Aufgrund der Pandemie durchlebt das Kolping-Bildungshaus Salzbergen eine schwere Zeit, doch über die Bedeutung der Einrichtung gibt es im Ort keine Zweifel. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde an den Sanierungskosten.

Eine "Perle mit Strahlkraft in die Region": So hat Salzbergens CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Elling das Kolping-Bildungshaus in Salzbergen bezeichnet. Eine Perle, die auch poliert werden möchte.Mit "Polieren" ist in diesem Zusammenhang Sa