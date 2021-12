Impfaktion am Montag im Gemeindezentrum in Salzbergen

Am Montag kommt ein mobiles Impfteam nach Salzbergen. (Symbolbild)

Lennart Preiss/dpa

Salzbergen. Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen sind am Montag ohne vorherige Terminvergabe in Salzbergen möglich. Dazu kommt ein mobiles Impfteam des DRK in die Gemeinde.

Durch die dezentralen Impfaktionen sollen die Praxen der niedergelassen Ärzte unterstützt werden, teilt die Gemeinde Salzbergen mit. Dazu werde ein mobiles Impfteam, das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Auftrag des Landkreises Emsland bet