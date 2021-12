Fitness und Wellness neu auf 740 Quadratmetern in Salzbergen

Gesundheit auf 740 Quadratmetern: In Salzbergen ist im Gewerbegebiet an der L39 das Fitnessstudio Formbar eröffnet worden.

Gemeinde Salzbergen/Rausing

Salzbergen. Zahlreiche Angebote in den Bereichen Fitness und Wellness bietet im Gewerbegebiet an der L39 in Salzbergen das neue Fitnessstudio Formbar. 740 Quadratmeter stehen dafür ab sofort auf zwei Etagen zur Verfügung.

Im Oktober 2020 erfolgte der erste Spatenstich, Anfang Dezember 2021 wurde das neue Fitnessstudio Formbar an der Straße Wasserstiege im Gewerbegebiet an der L39 in Salzbergen schließlich eingeweiht.Entstanden ist ein modernes Fitnessstudio