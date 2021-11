Bei Brand in Osterwald Wohnung verloren: Notunterkunft Wohnwagen

Am 14. Juli brannte das Wohnhaus, in dem auch Geertje und Karsten Kempkens zusammen mit ihrem Sohn in einer Mietwohnung lebten.

Sascha Vennemann

Neuenhaus. Ein Feuer hat die Wohnung von Geertje und Karsten Kempkens aus Osterwald zerstört. Die Suche nach einer Bleibe gestaltete sich für sie schwierig.

Den Ort, den man Zuhause nennt, in Flammen aufgehen zu sehen, gehört zu den schlimmsten Albträumen, die man sich vorstellen kann. Genau diesen haben Geertje und Karsten Kempkens in diesem Sommer erleben müssen: Am 14. Juli, einem Mitt