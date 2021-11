Mehrere Verkehrsumleitungen ab Montag, 15. November, in Salzbergen

In Salzbergen wird es ab dem 15. November an verschiedenen Stellen im Ort zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Marc Tirl/dpa

Salzbergen. Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich des Baugebietes "Steider Straße Süd" und am Gewerbegebiet an der Ortskernentlastungsstraße wird es ab 15. November in Salzbergen zu Verkehrsstörungen kommen.

So wird laut einer Mitteilung der Gemeinde Salzbergen voraussichtlich ab Montag, 15. November, der Baustoffhandel Wessmann nicht mehr von der Nordmeyerstraße aus zu erreichen sein, sondern von der Ortskernentlastungsstraße (OKE) u