Ehrenmal geschändet: Erneut Bronzetafeln in Salzbergen gestohlen

Zum zweiten Mal sind in Salzbergen Bronzetafeln gestohlen worden. Elf Stück an der Zahl.

Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Zum zweiten Mal in vier Jahren sind in Salzbergen Bronzetafeln von Gedenkorten gestohlen worden – kurz vor dem Volkstrauertag. Die Schadenshöhe: etwa 15.000 Euro.

Erinnerungen werden wach: 2017 hatten Unbekannte sich auf dem kommunalen Friedhof am Feldkamp in Salzbergen an den 15 Kreuzwegstationen zu schaffen gemacht, die es dort gibt. Mit enormer Gewalt hebelten sie von den Sandsteinsäulen die