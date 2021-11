Erneut haben Automatensprenger den EC-Automaten der Kreissparkasse in Itterbeck in die Luft gejagt. Die Täter schlugen am frühen Sonntagmorgen zu.

Henrik Hille

Uelsen. Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen den Geldautomaten der Sparkasse in Itterbeck in die Luft gesprengt und dabei gehörigen Schaden angerichtet.

Auch am Tag darauf sind die Spuren der Tat unübersehbar: Der Eingang der Sparkasse ist am Montagmorgen mit Spanplatten provisorisch abgesichert worden – und wird es wohl auch erst einmal bleiben müssen.Denn wie groß die Schäden an dem Gebäu