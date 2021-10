Alte Dampflok am Bahnhof Salzbergen hat neuen Besitzer

Der Heimatverein hat die alte Dampflok in Salzbergen von den Eisenbahnfreunden übernommen. Das tonnenschwere Relikt steht am Bahnhof.

Ludger Jungeblut

Salzbergen. Die alte Dampflok am Salzbergener Bahnhof wechselt den Besitzer: Der Verein "Eisenbahnfreunde Salzbergen", der sich um das Denkmal kümmerte, hat sich aufgelöst. Der Heimatverein übernimmt die fast 80 Jahre alte Lok.

43 Jahre lang war die Lok eines der Prunkstücke der Eisenbahnfreunde in Salzbergen. Nach Auflösung des Vereins kümmert sich nun der Heimatverein Salzbergen um den Erhalt des Blickfangs am Bahnhof.In einer kleinen Feierstunde im He