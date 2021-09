Verkehr rollt wieder am Knotenpunkt A30/B70 bei Salzbergen

Der Verkehr rollt wieder am Knotenpunkt B70/A30. Die Bauarbeiten wurden nach nur sechs Monaten abgeschlossen und alle Auf- und Abfahrten sind wieder freigegeben.

Caroline Theiling

Lingen . Nach nur sechs Monaten Bauzeit am Knotenpunkt A30/B70 in Höhe der Abfahrt Rheine Nord wurden die Arbeiten abgeschlossen und die Straßen am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.

Nun hat die B70 in beiden Fahrtrichtungen einen zusätzlichen Geradeausfahrstreifen erhalten. Der Venhauser Damm wurde so verbreitert, dass der gemeinsam geführte Geradeaus- und Linksabbiegestreifen getrennt werden konnten. Die gegenüberlie