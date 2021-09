Dieses Wochenende findet das Weinfest auf dem Herrenberg in Bad Bentheim statt.

Stadt Bad Bentheim

Bad Bentheim. Dieses Wochenende findet das Weinfest auf dem Herrenberg in Bad Bentheim statt. Für Besucher gilt die 2G-Regel – sie müssen geimpft oder genesen sein.

Voraussichtlich in der kommenden Woche sollen in Niedersachsen die sogenannten 2G-Regeln in mehreren Bereichen angewendet werden können - zum Beispiel in der Gastronomie, Sport und Kultur oder bei Veranstaltungen. Zutritt erhalten nach dies