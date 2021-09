Hell und modern: So sieht's nun im Alten Gasthaus Schütte in Salzbergen aus

Nach einjähriger Innensanierung ist das Alte Gasthaus Schütte im Ortskern Salzbergens nunmehr Begegnungsstätte für das Familienzentrum St. Cyriakus sowie für alle Vereine, Verbände und Generationen.

Anne Bremenkamp

Salzbergen. Familienzentrum, Schauspielhaus, Karnevalsbühne sowie Begegnungsstätte für alle Generationen in Salzbergen: Das Alte Gasthaus Schütte samt Saal vereinen all das nach rund einjähriger Innensanierung.

Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach, rät ein altes Sprichwort, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Eine Taube unter dem Dach hingegen gesellte sich in Salzbergen im neu erstrahlenden Saal zur Wiedereröffnu