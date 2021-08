Kopfverletzungen und Lebensgefahr: Radfahrer stürzt in Schüttorf

Schüttorf. Ein Radfahrer ist in Schüttorf gestürzt und hat sich dabei so schwer am Kopf verletzt, dass laut seiner Ärzte Lebensgefahr besteht.

Der Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Graf-Egbert-Straße ereignet. Ein 55-jähriger Radfahrer war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg in Höhe des Kuhm-Parkplatzes unterwegs. Bei Versuch, den Radweg im Bereich einer mit Schotter bedeckten