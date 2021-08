Freuen sich über den Baubeginn des Bikeparks in Salzbergen: Bürgermeister Andreas Kaiser (links) und Günter Bracht (Firma Turbomatik Bikeparks).

Gemeinde Salzbergen

Salzbergen. Erst ist der Bagger dran, dann Kinder und Jugendliche auf ihren Rädern: Die Bauarbeiten für den Bikepark an der Straße Am Sportplatz in Salzbergen sind am Mittwoch gestartet.

Mit schwerem Gerät wird durch die Firma Turbomatik Bikeparks nun aus einer ehemaligen Rasenfläche in direkter Nachbarschaft zur Skateranlage der befahrbare Untergrund für den Bikepark hergerichtet, teilt die Gemeinde mit.