Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Bränden auf dem Hof am Eßeltweg in Salzbergen.

Hermann Bojer

Salzbergen. In einem leer stehenden Gehöft in Salzbergen ist es wiederholt zu Bränden gekommen. Seit Juni ist dort am Donnerstag schon der dritte Feuerwehreinsatz in diesem Jahr registriert worden. Sind Mutproben die Ursache?

Seit mehreren Jahren steht das Gehöft der Familie Kleinhölter am Eßeltweg in Salzbergen leer. Es ist zu dem geworden, was man unter einem Lost Place, einem "vergessenen Ort", versteht: Von allen Seiten wächst es zu, sodass kaum noch ei