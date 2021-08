Dritter Einsatz in diesem Sommer: Altes Wirtschaftsgebäude brennt in Salzbergen

Die Feuerwehr Salzbergen musste am Donnerstagmorgen zu einem Dachstuhlbrand ausrücken.

Hermann Bojer

Salzbergen. Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Donnerstag in einem leerstehenden Gebäude in Salzbergen gekommen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Kurz vor 10 Uhr hatten Spaziergänger gesehen, dass Rauch aus dem leerstehenden Wirtschaftsgebäude am Eßeltweg aufstieg und informierten die Feuerwehr. Diese rückte wenig später mit sieben Fahrzeugen und 35 Kameraden an, um den Brand zu bekä