In Lingen abgesagt, in Rheine erlaubt: Großer Kinderflohmarkt im September

In Rheine soll am 4. September wieder ein großer Kinderflohmarkt stattfinden.

Rheine. Ein Lichtblick in Coronazeiten: In Rheine findet wieder der laut Veranstalter "größte Kinderflohmarkt Deutschlands" statt. Eine vergleichbare Veranstaltung zu Ferienbeginn war in Lingen abgesagt worden.

Der veranstaltende Verein Rheine.Tourismus.Veranstaltungen (RTV) freut sich, am Samstag, 4. September, in der Rheiner Innenstadt wieder den großen Kinderflohmarkt organisieren zu können. Für die Veranstalter ist es ein Lichtblick in C