Brandstiftung in Bauerngehöft in Salzbergen – nicht zum ersten Mal

Am späten Donnerstagabend haben Unbekannte Holzmöbel in dem Gehöft angesteckt. (Symbolfoto)

Imago Images/Martin Dziadek

Salzbergen. Am Donnerstagabend sind Holzmöbel in einem leerstehenden Bauerngehöft in Salzbergen in Brand gesteckt worden. Es war nicht die erste Brandstiftung in diesem Gebäude.

Laut Angaben der Polizei ist das Bauerngehöft im Eßeltweg seit Jahren leerstehend. Am späten Donnerstagabend haben Unbekannte Holzmöbel in dem Gebäude angesteckt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Da das Gehöft ohnehin "vor sich hinro