Kolpinger bieten bald Studium von Salzbergen aus an

Die neue Kolping-Hochschule Gesundheit und Soziales in Köln kooperiert im Emsland mit dem Kolping-Campus in Salzbergen. Darüber informierten Annegret Schulten, Matthias Sierp, Edith Hansmeier und Hans-Hermann Hunfeld (von links).

Kolping

Salzbergen. Flexibel und bedürfnisorientiert studieren: Die neue Kolping-Hochschule Gesundheit und Soziales in Köln vernetzt digitales Lernen mit persönlicher Betreuung – im Emsland in Kooperation mit dem Kolping-Campus Salzbergen.

Zeit- und ortsunabhängiges Studieren in den persönlichen Alltag integrieren, sich bei wöchentlichen Online-Veranstaltungen am digitalen Campus austauschen und Inhalte gemeinsam in regelmäßigen Präsenz-Workshops vertiefen. Die Kolping-Hochsc