In einer Nacht in Salzbergen neun Autos aufgebrochen

Die Seitenscheiben von gleich neun Autos haben bislang unbekannte Täter in einer Nacht in Salzbergen zerstört - die Beute war jedoch nur von geringem Wert.

Symbolbild: dpa/René Priebe

Salzbergen. In einer Nacht sind in Salzbergen neun Autos aufgebrochen worden. Der Sachschaden war hoch, das Diebesgut jedoch nur von geringem Wert.

Nach Angaben der Polizei haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 7. Juli, in Salzbergen an der Lindenstraße, der Bahnhofstraße sowie am Kirchplatz insgesamt neun Autos und Transporter aufgebrochen. Nur geringwerti