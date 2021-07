Schutzheiliger St. Florian ein Namensgeber für Straße in Salzbergen

Für den Weg zur Ems wurde in Anlehnung an die überregionale Radwanderroute, die hier entlang führt, die Bezeichnung „Am Emsradweg“ gewählt.

Heinz Krüssel

Salzbergen. Was sich schon länger hinter dem Kürzel "OKE" in Salzbergen verbirgt, heißt nun auch offiziell so: "Ortskernentlastungsstraße" wird der Straßenabschnitt genannt. Weite Namensgebungen waren Thema im Gemeinderat.

Die Vorschläge der Verwaltung wurden allesamt einstimmig angenommen. Der derzeitige Nepomukweg wird in drei neue Teilbereiche aufgeteilt, welche jeweils einen eigenen Straßennamen erhalten.Da im Bereich des neuen Straßenzuges die „Nepomuk-K