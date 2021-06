Der Lastwagen rutschte in den unbefestigten Seitenraum.

Henrik Hille

Salzbergen. Aufgrund eines Lkw-Unfalls ist die A30 in Fahrtrichtung Amsterdam zwischen Salzbergen und dem Kreuz Schüttorf bis in den späten Mittwochnachmittag hinein gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der mit 24 Tonnen Baumwolle beladene Lastwagen am Mittwochmorgen vermutlich aus Unachtsamkeit des 37-jährigen Fahrers in Höhe Emsbüren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw schlitterte an der Leitplan