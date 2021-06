Bei der Verabschiedung (von links): Bernhard Hallermann, Reimund Kempkes, Hans-Joachim Pohl, Norbert Focks und Franz-Josef Echelmeyer.

Volksbank Emsland-Süd

Salzbergen. Ein Urgestein der Volksbank Emsland-Süd geht in den Ruhestand. Insgesamt 45 Jahre bestand das Leben von Reimund Kempkes aus Zahlen.

1976 hat der heute 61-Jährige seine Ausbildung bei der Volksbank in Salzbergen begonnen und danach verschiedene Positionen durchlaufen. 1998 erfolgte die Berufung in den Vorstand der Volksbank.Reimund Kempkes hat in all den Jahren zahlreich