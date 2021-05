Das Projekt Bikepark steht kurz vor der Umsetzung. Darüber freuen sich die Jugendlichen Felix Bertels, Bennet Kaiser und Leo Beernink (mit Fahrrädern, von links) ebenso wie Rainer Wessels-Tappe vom Bauamt und Bürgermeister Andreas Kaiser.

Sebastian Hamel

Salzbergen. Noch sind es nur ein paar Erdhaufen, doch bald soll in direkter Nachbarschaft zum Skatepark an der Straße "Am Sportplatz" aber ein Bikepark das Sport- und Freizeitangebot in Salzbergen ergänzen.

Wenn Leo Beernink, Bennet Kaiser und Felix Bertels aus Salzbergen sich mit ihren Sporträdern austoben möchten, mussten sie bislang immer Ziele in der weiteren Umgebung ansteuern. Das wird bald nicht mehr nötig sein: In ihrer Heima