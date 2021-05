Investitionen in Kitas: Nach dem Neubau ein Umbau in Salzbergen

Umgebaut wird die Kindertagesstätte St. Cyriakus an der Kolpingstraße in Salzbergen.

Thomas Pertz

Salzbergen. Mit der baldigen Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte Nepomuk in Salzbergen enden die Aktivitäten der Gemeinde für die Kleinen im Ort nicht. Die nächste Maßnahme kündigt sich an der Kolpingstraße an.

Dort befindet sich die Kindertagesstätte St. Cyriakus in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde. Jungen und Mädchen in fünf Gruppen werden in der Einrichtung betreut, die 1985 eröffnet worden war.Seitdem sind immer wieder U