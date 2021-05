Im vorderen Bereich dieses Gewerbegebietes an der L39 in Salzbergen soll das Versorgungszentrum der Stiftung Mathias-Spital Rheine gebaut werden. Das Luftbild wurde 2019 gemacht.

Christian Egbers-Behrendt

Salzbergen. Im Gewerbegebiet an der L39 in Salzbergen will die Stiftung Mathias-Spital Rheine ein großes Versorgungszentrum für die Bereiche Zentrallager, Apotheke und Küche errichten. Entsprechende Informationen der Redaktion bestätigte Nicolas Kelly vom Vorstand am Dienstag.

Erworben hat die Stiftung das Areal im Gewerbegebiet an der L39 noch nicht. "Wir sind in konkreten Gesprächen mit der Gemeinde", erklärte Kelly im Gespräch mit der Redaktion.Zehn EinrichtungenDie Stiftung Mathias-Spital Rheine umf