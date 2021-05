An zwei Spielotheken in Salzbergen sind jetzt Corona-Schnelltests möglich.

Hendrik Schmidt/dpa

Salzbergen. Auch in Salzbergen eröffnen immer mehr Testzentren für den Corona-Schnelltest – zwei weitere gibt es nun an den P1-Spielotheken an der Schüttorfer Straße und im Gewerbegebiet Holsterfeld.

Im März hatte in Salzbergen die erste Corona-Teststelle an der Bahnhofsapotheke in Salzbergen eröffnet. Hinzu kam in der vergangenen Woche das Drive-In-Angebot beim Busunternehmen Dartmann an der Neuenkirchener Straße 23/Ecke