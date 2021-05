Toter Mann in komplett verrußter Wohnung in Salzbergen gefunden

In Salzbergen ist in einem Mehrfamilienhauses an der Bextener Straße am Montagmittag ein 51-jähriger toter Mann entdeckt worden.

Stefan Tretropp/dpa

Salzbergen. In Salzbergen ist in einem Mehrfamilienhaus an der Bextener Straße am Montagmittag ein 51-jähriger toter Mann entdeckt worden. Die Wohnung war komplett verrußt.

Zu dem Verstorbenen, der Mieter der Wohnung ist, hatte es zuvor einige Tage keinen Kontakt mehr gegeben, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Wie lange der Mann schon tot in der Wohnung lag, ist unklar. Ebenso unklar sind die exa