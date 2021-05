Corona-Testzentrum als Drive-In öffnet am Sonntag in Salzbergen

Eröffnen am Sonntag das CTZ Salzbergen (von links): Reinhold Dartmann, Peter Dartmann und Monika Dartmann.

Dartmann

Salzbergen. Beim Busunternehmen Dartmann in Salzbergen richtet die Firma "CTZ" ein Corona-Testzentrum ein. Ab wann es einsatzbereit ist und wie die Abläufe sind, erläuterte Monika Dartmann.

Seit Mitte März gibt es in der Bahnhofs-Apotheke in Salzbergen die Möglichkeit für Bürger, einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen. Die Terminvergabe erfolgt auf Anmeldung. Nun kommt ein weiteres Angebot für Bürger in