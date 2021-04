Vergeblich haben Einbrecher versucht, in eine Tierarztpraxis in Salzbergen einzusteigen.

Silas Stein

Salzbergen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Tierarztpraxis an der Schüttorfer Straße in Salzbergen einzudringen.

Nachdem es ihnen nicht gelang, ein Fenster des Gebäudes aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter de